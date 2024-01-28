Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da büyük sahte gübre operasyonu 11 ton sahte gübre ele geçirildi
Giriş Tarihi: 28.1.2024 16:12 Son Güncelleme: 28.1.2024 16:19

Afyonkarahisar'da büyük sahte gübre operasyonu 11 ton sahte gübre ele geçirildi

Afyonkarahisar'ın Nuribey beldesinde, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda büyük bir sahte gübre operasyonu gerçekleşti. Antalya'daki bir firmadan temin edilen sahte gübrelerin satışını yaptıkları belirlenen İ.S., ve İ.S. isimli şüphelilerin ikametlerine yönelik düzenlenen baskında, toplamda 11 ton sahte gübre ele geçirildi.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahisar’da büyük sahte gübre operasyonu 11 ton sahte gübre ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salar Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin ortaklaşa yürüttüğü bir çalışmanın sonucunda gerçekleştirildi. Adli makamların onayıyla gerçekleştirilen aramalarda, sahte 20-20 kompoze taban gübrelerinin saklandığı yerler tespit edildi ve 220 çuval içindeki barkodları sahte gübreler güvenlik güçleri tarafından el konuldu.

Bununla sınırlı kalmayan operasyon kapsamında, aynı beldede yaşayan ve sahte gübreyi satın aldıkları belirlenen E.O., V.K., Ş.K., A.B., H.A. ve H.O. isimli şahısların da ikametlerinde aramalar yapıldı. Burada toplamda 40 bin 650 kilogram gübre tespit edildi ve sahte olduğu kesinleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, gübrelerin üzerindeki GTS ve DNA barkodlarının sahte olduğu belirlendi. Olayla ilgili yakalanan şahıslar, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli olarak ifade vermek üzere gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mahkeme 'VAR'ı hatalı buldu! Maç tekrar edilecek
Muharrem İnce'den Özgür Özel ve CHP'ye salvolar: Bana kumpas kuranları aday yaptılar
Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın o sözlerine tepki: Projen yoksa yönetme!
Kanada'dan Türkiye kararı: İsveç'e NATO vizesinin ardından harekete geçtiler! Yeniden başlatılacak...
SON DAKİKA: Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ne silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Başkan Erdoğan: Şehirlerimizin kaybedecek bir günü yok
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’de seçim mi kurultayın rövanşı mı?
CHP’li vekiller İsveç oylamasında doğru olanı yaptı
Tırnaklardaki bu belirti kalp hastalığı habercisi! Eğer böyle görünüyorsa…
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar'da büyük sahte gübre operasyonu 11 ton sahte gübre ele geçirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA