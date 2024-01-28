Afyonkarahisar’da büyük sahte gübre operasyonu 11 ton sahte gübre ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salar Jandarma Karakol Komutanlığı personelinin ortaklaşa yürüttüğü bir çalışmanın sonucunda gerçekleştirildi. Adli makamların onayıyla gerçekleştirilen aramalarda, sahte 20-20 kompoze taban gübrelerinin saklandığı yerler tespit edildi ve 220 çuval içindeki barkodları sahte gübreler güvenlik güçleri tarafından el konuldu.



Bununla sınırlı kalmayan operasyon kapsamında, aynı beldede yaşayan ve sahte gübreyi satın aldıkları belirlenen E.O., V.K., Ş.K., A.B., H.A. ve H.O. isimli şahısların da ikametlerinde aramalar yapıldı. Burada toplamda 40 bin 650 kilogram gübre tespit edildi ve sahte olduğu kesinleştirildi.



İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, gübrelerin üzerindeki GTS ve DNA barkodlarının sahte olduğu belirlendi. Olayla ilgili yakalanan şahıslar, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli olarak ifade vermek üzere gözaltına alındı.