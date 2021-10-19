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Giriş Tarihi: 19.10.2021 22:27

Afyonkarahisar'da can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı

DHA
Afyonkarahisar’da can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, tıra arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 12 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza saat 19.00 sıralarında, Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul- Alanya seferini yapan yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Ahmet Erbaş yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

10 YOLCU VE 2 ŞOFÖR YARALANDI

Kazada otobüsteki 10 yolcu ile birlikte şoför Salih Çan ve yardımcı şoför Nurbay Irmak yaralandı. Yaralılardan Nurbay Irmak'ın bacağının koptuğu öğrenildi. 12 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

ŞOFÖFRLERİN DURUMU AĞIR

Otobüs şoförü ile yardımcı şoförün durumunu ağır olduğu belirtildi. Tır şoförü Ahmet Erbaş ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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Afyonkarahisar'da can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
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