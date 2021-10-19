Afyonkarahisar’da can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı

Kaza saat 19.00 sıralarında, Sandıklı Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul- Alanya seferini yapan yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Ahmet Erbaş yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
10 YOLCU VE 2 ŞOFÖR YARALANDI
Kazada otobüsteki 10 yolcu ile birlikte şoför Salih Çan ve yardımcı şoför Nurbay Irmak yaralandı. Yaralılardan Nurbay Irmak'ın bacağının koptuğu öğrenildi. 12 yaralı, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
ŞOFÖFRLERİN DURUMU AĞIR
Otobüs şoförü ile yardımcı şoförün durumunu ağır olduğu belirtildi. Tır şoförü Ahmet Erbaş ise ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.