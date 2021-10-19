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Giriş Tarihi: 19.10.2021 11:33 Son Güncelleme: 19.10.2021 11:42

Afyonkarahisar’da “ceset” bilmecesi

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Afyonkarahisar’da “ceset” bilmecesi

Afyonkarahisar’da kimliği belirsiz bir kişiye ait kafatası ve kemik parçaları bulundu. Cesedin yaklaşık 100 gün önce ortadan kaybolan bir şahsa ait olduğu değerlendiriliyor.

Afyonkarahisar merkeze Burhaniye köyünde hayvan otlatan bir çoban, toprağa gömülü halde kafatası buldu. Durum hemen jandarma ekiplerine bildirilirken, olay yerinde yapılan araştırmada, kafatasının yanı sıra bazı kemik parçalarına da rastlandı.

Kafatası ve kemik parçalarının, Afyonkarahisar'ın Fethibey kasabasında 9 Temmuz gecesi ortadan kaybolan 40 yaşındaki Osman Gönk'e ait olduğu değerlendiriliyor.

Jandarma ekipleri aile bireylerinden DNA örneği aldı. Kesin sonuç, DNA testinin ardından netlik kazanacak.

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Afyonkarahisar’da “ceset” bilmecesi
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