Afyonkarahisar’da “ceset” bilmecesi

Afyonkarahisar merkeze Burhaniye köyünde hayvan otlatan bir çoban, toprağa gömülü halde kafatası buldu. Durum hemen jandarma ekiplerine bildirilirken, olay yerinde yapılan araştırmada, kafatasının yanı sıra bazı kemik parçalarına da rastlandı.

Kafatası ve kemik parçalarının, Afyonkarahisar'ın Fethibey kasabasında 9 Temmuz gecesi ortadan kaybolan 40 yaşındaki Osman Gönk'e ait olduğu değerlendiriliyor.

Jandarma ekipleri aile bireylerinden DNA örneği aldı. Kesin sonuç, DNA testinin ardından netlik kazanacak.