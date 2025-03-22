Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da CHP’den muhtarlara “sokak” çağrısı
Giriş Tarihi: 22.3.2025 10:08 Son Güncelleme: 22.3.2025 11:20

Afyonkarahisar’da CHP’den muhtarlara “sokak” çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “suç örgütü lideri” olarak gözaltına alınmasının ardından sokak çağrılarını artıran CHP’de işler iyice çığrından çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’İn açık açık sokağa davet ettiği CHP’liler Saraçhane’de polislere saldırırken, CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı’ndan da skandal bir çağrı geldi.

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Afyonkarahisar’da CHP’den muhtarlara sokak çağrısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Ancak CHP sokak çağrılarıyla yargıya karşı gelmeyi ve halkı kışkırtmayı sürdürüyor.

MUHTARLARA AYAKLANMA ÇAĞRISI YAPILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıkça sokak çağrısı yaptığını itiraf ederken, CHP örgütleri de bu konuda geri durmuyor. Son olarak CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'na destek için muhtarları protestoya davet etti. Telefonla gönderilen davet mesajında "Değerli muhtarımız; Demokrasi mücadelemiz için gerçekleştireceğimiz buluşmamıza desteğiniz bizi mutlu edecektir. Bu akşam saat 21:00'de Zafer Meydanı'nda buluşmak dileğiyle" ifadeleri kullanıldı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi. Şahin, "Hayırdır? Muhtarlar emir eriniz, muhtarlıklar arka bahçeniz mi? Yoksa teşkilatlarınızı bile inandıramadınız da muhtarlardan medet umar hale mi geldiniz? Öğrenci yurtlarından, okullardan, muhtarlardan elinizi çekin. Dikkat edin devletin tersine gelmeyin" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar’da CHP’den muhtarlara “sokak” çağrısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz