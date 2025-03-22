Afyonkarahisar’da CHP’den muhtarlara “sokak” çağrısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor. Ancak CHP sokak çağrılarıyla yargıya karşı gelmeyi ve halkı kışkırtmayı sürdürüyor.

MUHTARLARA AYAKLANMA ÇAĞRISI YAPILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açıkça sokak çağrısı yaptığını itiraf ederken, CHP örgütleri de bu konuda geri durmuyor. Son olarak CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu'na destek için muhtarları protestoya davet etti. Telefonla gönderilen davet mesajında "Değerli muhtarımız; Demokrasi mücadelemiz için gerçekleştireceğimiz buluşmamıza desteğiniz bizi mutlu edecektir. Bu akşam saat 21:00'de Zafer Meydanı'nda buluşmak dileğiyle" ifadeleri kullanıldı.

AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Turgay Şahin, yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi. Şahin, "Hayırdır? Muhtarlar emir eriniz, muhtarlıklar arka bahçeniz mi? Yoksa teşkilatlarınızı bile inandıramadınız da muhtarlardan medet umar hale mi geldiniz? Öğrenci yurtlarından, okullardan, muhtarlardan elinizi çekin. Dikkat edin devletin tersine gelmeyin" dedi.