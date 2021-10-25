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Giriş Tarihi: 25.10.2021 12:02 Son Güncelleme: 25.10.2021 12:13

Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu

Afyonkarahisar’da DEAŞ terör örgütünün deşifresine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist gözaltına alındı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü tarafından birlikte yürütülen çalışmada, "DEAŞ terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan Tunus uyruklu Moez Alouani ve Ahmed Aladani yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikametinde yapılan aramada ise Konya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat masasınca hakkında "Örgüte bilerek isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu Abdülhekim El Bekro ve yine Suriye uyruklu Ahid El Hamed gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu
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