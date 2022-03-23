Afyonkarahisar’da DEAŞ operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmaya istinaden, DEAŞ terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Yunus Emre ve Marulcu Mahallesi'ndeki iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 2018 yılında Suriye Daşişa bölgesinde DEAŞ'ın sözde askeri olduğu belirlenen Irak uyruklu Jarjees Doshan Zerkan ile yine aynı yıl örgütte sözde maliye memuru olarak görev yaptığı değerlendirilen Irak uyruklu Mohammad Saadi Al Ali yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan Jarjees Doshan Zerkan hakkında adli kontrol kararı verilirken, Mohammad Saadi Al Ali ise tutuklandı.