Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da dehşet! Ev sahibini öldürüp intihar etti: Nedeni...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 09:45

Afyonkarahisar'da dehşet! Ev sahibini öldürüp intihar etti: Nedeni...

Afyonkarahisar'da bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı ev sahibini silahla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

İHA
Afyonkarahisar’da dehşet! Ev sahibini öldürüp intihar etti: Nedeni...

Afyonkarahisar'daki olay, Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Taner C. ile ev sahibi Yüksel K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taner C., ev sahibi Yüksel K.'ya silahla ateş açtı. Ardından kendi evine giden genç, aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipleri yaptıkları incelemede ev sahibi ve kiracının öldüğünü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından şansların cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Afyonkarahisar'da dehşet! Ev sahibini öldürüp intihar etti: Nedeni...
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