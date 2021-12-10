Afyonkarahisar’da dubalı saldırıya uğrayan köpekten haber var!

Korku içinde sağa sola kaçışan köpeğe bu defa bir dükkandaki şahıs trafik dubası ile saldırdı. Şahıs eline geçirdiği trafik dubasını büyük bir hışımla fırlattı. Dubanın isabet ettiği köpek acılar içinde kalarak bir süre yerde süründü.