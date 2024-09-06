Afyonkarahisar’da feci kaza: 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza, Sandıklı ilçesi Yunusemre mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü R.K., yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkan araçlar yol kenarındaki şarampole girdi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araçlarda yolcu olarak bulunan O.B. ve A.E.B.'nin olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü ile F.B.'yi ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Olayda yaşamanı yitirenlerin cansız bedenlerin yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.