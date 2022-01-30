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Giriş Tarihi: 30.1.2022 21:50

Afyonkarahisar'da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

İHA
Afyonkarahisar’da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı

Olay, İscehisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nazif Gündoğdu (58) idaresindeki otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun 14. kilometresindeki Çalışlar kavşağında, Halil Bülbül'ün (33) kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Seydi Güngör, (53) Mehmet Saygı (67) ile Emir Kardaş (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar'da hastanelere kaldırılan yaralılardan Nazif Gündoğlu ile Seydi Güngör, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

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Afyonkarahisar'da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı
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