Afyonkarahisar’da feci kaza: 2’si ağır 27 yaralı!

Kazada otobüste bulunan 27 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yararılar ambulanslarla Afyonkarahisar ve Eskişehir'deki hastanelere götürüldü. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.