Afyonkarahisar’da feci kaza:  Baba ve kızı hayatını kaybetti

Kaza Dinar ilçesine Bağcılar Köyü yakınlarında yaşandı. İ.G., idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelen E.C. yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araç da ağır hasar aldı. Kazada, sürücülerden İ.G. olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan G.G., M.G., H.G., ve H.G. ile diğer araç sürücüsü E.C. yaralandı. Kazanın hemen ardından çevredekiler durumu sağlık ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İ.G.'nin kızı G.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EKİPLER YARALILARI KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu kurtarıldı. Ekiplerin titiz müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla en yakın hastanelere sevk edildi. Kazada yaralanan diğer kişilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan savcılık, olayın detaylarını aydınlatmak amacıyla incelemelerine devam ediyor.