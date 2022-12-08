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Giriş Tarihi: 8.12.2022 04:56

Afyonkarahisar’da feci kaza: Lastik tamir eden 2 kişiye tır çarptı

Afyonkarahisar’da gece yarısı lastiği patlayan tıra lastik değişimi yapıldığı sırada başka bir tırın çarpması sonucu lastikçi ve tır sürücüsü hayatını kaybetti

İHA
Afyonkarahisar’da feci kaza: Lastik tamir eden 2 kişiye tır çarptı

Kaza, Afyonkarahisar-Sivrihisar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emirdağ ilçesi istikametinden Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi istikametine seyir eden Vural Adar yönetimindeki maden suyu yüklü tırın lastiği patladı.

Bölgeye en yakın lastikçiyi arayarak yardım isteyen tır sürücüsü lastikçinin gelmesi ile birlikte tırın lastiğini değiştirmeye başladı. Bu esnada aynı istikamette seyreden M.Ç. yönetimindeki tırın lastikçi Bayram Yaşlı ve sürücü Vural Adar'ın bulunduğu tarafa yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Kazada sürücü Vural Adar ile lastik tamircisi Bayram Yaşlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tıra yandan çarpan diğer tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 2 kişi Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Afyonkarahisar’da feci kaza: Lastik tamir eden 2 kişiye tır çarptı
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