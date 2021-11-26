Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 16:03

Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

DHA
Afyonkarahisar’da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kaza Dazkırı ilçesinde yaşandı. Yoğun sis nedeniyle 3 TIR ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında hostes Selma Tekol (41) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı...

Feci kaza, saat 04.30 sıralarında Dinar-Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli yönüne giden 11 AAN 449 plaka TIR'ın şoförü İsmail Öz ile 57 AAZ 247 plakalı TIR'ın şoförü Adem Karakolcu, yoğun sis nedeniyle hızlarını düşürdü. Bu sırada arkadan gelen Adnan Başat'ın (55) kullandığı 32 PT 040 plakalı yolcu otobüsü, yan yana giden TIR'lara çarptı. Arkadan gelen Bilal Altınbaş (45) yönetimindeki 32 AAF 766 plakalı TIR da otobüse çarptı.
Kazada, otobüste hostes olarak çalışan Selma Tekol hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Adnan Başat, yedek sürücü Kamil Usta (33), yolculardan Ali Yıldırım (26) ve Serkan Kayaaltı (38) ile TIR şoförü Bilal Altınbaş yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Selma Tekol'un cenazesi ise Dazkırı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
Son dakika: Galatasaray'ın Marsilya zaferi sonrası dikkat çeken yorum! 'Bu G.Saray ligde depara kalkar
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
SON DAKİKA | Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan kritik enflasyon açıklaması
SON DAKİKA | Gıda etiket yönetmeliği değişiyor: Bu ibareler artık kullanılamayacak!
Devlet sözünü tuttu: Depremin vurduğu İzmir'de mutlu son! Evler teslim ediliyor
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! Bakan Pakdemirli detayları paylaştı
Son dakika: Usta yazardan Olympiakos-Fenerbahçe maçı sonrası sert sözler! "Galatasaray'ı yenmek..."
Kadıköy'deki metro saldırganıyla ilgili şoke eden gerçekler savcılık yazısında: Suç makinesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA