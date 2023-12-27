Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da gece vakti bıçaklı dehşet: 22 yaşındaki Asım hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 27.12.2023 13:34 Son Güncelleme: 27.12.2023 13:36

Afyonkarahisar'da gece vakti bıçaklı dehşet: 22 yaşındaki Asım hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da gece yarısı karanlıkta bıçaklar konuştu. Adnan Menderes Bulvarı'nda gece saatlerinde yaşanan olayda, iki kişi arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 22 yaşındaki genç aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahisar’da gece vakti bıçaklı dehşet: 22 yaşındaki Asım hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Adnan Menderes Bulvarında meydana gelen olayda 22 yaşında Asım Kara, henüz belirlenemeyen neden dolayı tartıştığı kişi tarafından kalbinin altından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kısa sürede şüpheli kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Asım Kara, Afyonkarahisar Hacı Cemal Eğretli Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bayraktepe Mezarlığındaki Aile Kabristanlığına defnedildi.

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Afyonkarahisar'da gece vakti bıçaklı dehşet: 22 yaşındaki Asım hayatını kaybetti
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