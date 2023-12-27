Afyonkarahisar’da gece vakti bıçaklı dehşet: 22 yaşındaki Asım hayatını kaybetti

Afyonkarahisar Adnan Menderes Bulvarında meydana gelen olayda 22 yaşında Asım Kara, henüz belirlenemeyen neden dolayı tartıştığı kişi tarafından kalbinin altından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından harekete geçen güvenlik güçleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kısa sürede şüpheli kişi tespit edilerek gözaltına alındı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Asım Kara, Afyonkarahisar Hacı Cemal Eğretli Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Bayraktepe Mezarlığındaki Aile Kabristanlığına defnedildi.