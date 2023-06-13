Afyonkarahisar’da heyelan faciası: 1 ölü, 2 yaralı

"DİĞER VATANDAŞLARIN SAĞ SALİM KURTARILMIŞ OLMASI BİR TESELLİMİZ"

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar-Denizli kara yolu Sarıkavak köyü yakınlarında Maymun Dağı üzerinden aşırı yağışlara bağlı olarak toprak kayması meydana geldiğini söyledi.

Denizli istikametine giden iki aracın toprak kaymasından etkilendiğini dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Gelen ihbar üzerine, sol şeritte kalan araçtaki vatandaşların, zaten öncesinde yolda bir belirti hissettikleri için, hem su baskını hem de kaya ve toprak kayması belirtileri gördükleri için dışarı çıktığı bilgisi var. Dolayısıyla onların aracı toprak kaymasından etkileniyor ancak vatandaşlar dışarıda, jandarma ekipleri aracılığıyla sağ salim çıkarılıyor. Denizli istikametine giden araçta yine 2 kişi var. Karı koca olduklarını biliyoruz. Afyonkarahisar ve Denizli AFAD ekipleri hem de Burdur'dan karayolları ekipleri ve iş makineleri çalışmalara destek oluyor. Çalışmalar sonucunda, sürücü olarak bildiğimiz vatandaş hayatını kaybetti, eşi olan vatandaş sağ çıkarılıyor. Dinar Devlet Hastanesinde tedavi ediliyor."