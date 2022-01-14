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Giriş Tarihi: 14.1.2022 11:43 Son Güncelleme: 14.1.2022 11:47

Afyonkarahisar’da kadın cinayeti

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Afyonkarahisar’da kadın cinayeti

Karısını bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini de bıçakladı, sonra da kafasını duvara vurarak intihar girişiminde bulundu.

Afyonkarahisar'da bir koca, eşini bıçaklayarak öldürdü. Şahıs aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Emirdağ ilçesi, İncili Mahallesi, 4015 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre Bayram E. (50) gece geç saatlerde eşi Emsal E. (52) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram E., eşini bıçaklayıp, ardından sert bir cisimle kafasına vurdu. Daha sonra damadını telefonla arayan ve helallik isteyen Bayram E., aynı bıçakla kendisini bıçakladıktan sonra kafasını defalarca duvara vurdu.

Kavga seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı ile olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Çift, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Emsal E. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koca Bayram E.'nin durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Afyonkarahisar’da kadın cinayeti
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