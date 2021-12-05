Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da “Kadın Kültür Evleri” mucizesi
Giriş Tarihi: 5.12.2021 15:49 Son Güncelleme: 5.12.2021 16:09

Afyonkarahisar’da “Kadın Kültür Evleri” mucizesi

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Afyonkarahisar’da “Kadın Kültür Evleri” mucizesi

Afyonkarahisar’da hayata geçirilen “Kadın Kültür Evleri Projesi” sayesinde kadınlar hem öğreniyor, hem para kazanıyor, hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınlar tarafından üretilen ürünlerden şu ana kadar yaklaşık 6 milyon liralık gelir elde edildi.

Türkiye'nin üreten kadınları Afyonkarahisar'da adeta tarih yazıyor. Kadınlar üretirken öğreniyor ve aynı zamanda aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Kurdukları kooperatiflerle de yurtdışına ihracat yapıyorlar.

PROJENİN MİMARI VALİ ÇİÇEK VE EŞİ…

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, kente ilk geldiklerinde hemen kolları sıvadı. Bir yıl içinde yapılan çalışmalarla da Afyonkarahisar'da kadın kültür evi mucizesi yaşandı. Kent genelinde, ilçelerde ve hatta kasabalarda adeta seferberlik ilan edildi. Vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kadınlar hepsi işin ucundan tuttu.

KADIN KÜLTÜR EVLERİ "KADIN AKADEMİSİ" GİBİ…

Afyonkarahisar'da şu ana kadar 25 kadın kültür evi kuruldu ve faaliyetlerine devam ediyor. Bu evlerde kadınlara yönelik 55 ana başlıkta eğitimler, seminerler, sosyokültürel aktiviteler düzenleniyor. Kadın kültür evlerinden şu ana kadar yaklaşık 75 bin kadın yararlandı. Evler adeta kadın akademisine dönüştü.

KADINLAR 400 ÇEŞİT ÜRÜN ÜRETİYOR

Kadın kültür evleri, kadınlara üretme ve para kazanma imkanı da sağladı. Bu kapsamda üreten kadınlar için 17 kadın kooperatifi kuruldu. Kadınların ürettiği yaklaşık 400 ürün var. Bu ürünler kadın kooperatifleri, kadın kültür marketleri ve on-line alışveriş sitesi albikere.com aracılığı ile satışa sunuluyor.

ÜRÜNLERİN CİROSU 6 MİLYON LİRAYI BULDU

Ürünlerden şu ana kadar yaklaşık 6 milyon liralık gelir elde edildi. Yani kadınlar hem kendileri kazandı, hem de ülke ekonomisine katkı sağladı. Türkiye'de tek olan proje, büyük rağbet görüyor. Ülkenin farklı şehirlerinden heyetler, projeyi incelemek ve kendi bölgelerinde de hayata geçirmek için Afyonkarahisar'a geliyor.

PROJEYE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Kadın kültür evleri projesi son olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen "Ortak yarınlar" isimli yarışmada 121 proje arasında birinci seçildi.

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Afyonkarahisar’da “Kadın Kültür Evleri” mucizesi
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