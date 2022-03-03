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Giriş Tarihi: 3.3.2022 10:23 Son Güncelleme: 3.3.2022 10:26

Afyonkarahisar’da kar yağışı

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Afyonkarahisar’da kar yağışı

Afyonkarahisar’da dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı ve kaza yapan bazı araçlar nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolu 5 saat süreyle trafiğe kapalı kaldı. Yine kapanan Afyonkarahisar - Ankara karayolundaki Köroğlu Beli de saatler sonra trafiğe açıldı.

Karayolları 31. Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, Ege Bölgesi'nin kavşak noktasında bulunan Afyonkarahisar'ı diğer şehirlere bağlayan karayollarını açık tutmak için seferber oldu.

KÖY YOLLARI KAPANDI

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri de köy ve belde yollarını açmak için çalışma başlattı. Kent merkezi başta olmak üzere, kar yağışının yoğun olarak görüldüğü Emirdağ, Sultandağı, Dinar, Sandıklı, Evciler ve Başmakçı ilçeleri ile köylerinde 80 araç ve 100 personel görev yaptı. Dazkırı'da 6, Başmakçı'da 7, Dinar'da 17 köy yolu ulaşıma kapandı.

KAR KALINLIĞI 27 SANTİMETRE

Yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı ekipler de sabaha kadar mesai yaptı. İş makinalarıyla ana arterler temizlendi. İşçiler de kaldırımları kardan temizlemek için çaba harcadı. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Afyonkarahisar'daki kar kalınlığının 27 santimetre olduğunu açıkladı.

KISA SÜRELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Afyonkarahisar'ın Esentepe, Kanlıca, Kocatepe, İstiklal, Zafer ve Güvenevler Mahallesi'nde gece saatlerinde kısa süreli elektrik kesintisi de yaşandı. Cep telefonu ve internet şebekeleri de yaklaşık bir saat devre dışı kaldı. Elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin çalışması sonucu arıza giderildi ve mahallelere tekrar enerji verildi.

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Afyonkarahisar’da kar yağışı
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