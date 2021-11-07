Afyonkarahisar’da iki aile arasında katliam gibi kavga: 4 ölü

Afyonkarahisar'da bir şahıs, eski damadı ve dünürlerine kurşun yağdırdı. Olayda 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf ve Fatma Mercan çifti 5 yıllık bir evliliğin ardından boşandı. Çiftin 2 çocuğunun velayeti ise anne Fatma Mercan'a verildi. Afyonkarahisar kent merkezinde yaşayan Yusuf Mercan, izinli olarak gördüğü çocuklarını bırakmak için ailesiyle birlikte Çıkrık beldesine gitti. Çocukları eski eşine veren Yusuf Mercan, dönüş yolunda beldedeki meydanda eski kayınpederi İsmail Kınçak ile karşılaştı.

Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Cinnet getiren Kınçak, belindeki tabancayı çıkarak otomobilin kapılarını açıp kurşun yağdırdı. Olayda, aracın içerisinde bulunan Hatice ve Mevlüt Mercan, Hanife ve Şefika Mutlu ile Yusuf Mercan vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak eski damat Yusuf Mercan'ın babası Mevlüt ile annesi Şefika, kız kardeşi Hatice Mercan ve anneannesi Hanife Mutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Mercan'ın ise durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



1 YAŞINDAKİ BEBEK MUCİZESİ

Olayda eski damat Yusuf Mercan'ın kız kardeşi Hatice Mercan'ın otomobilin içerisinde bulunan 1 yaşındaki kızını mermilerden kurtulduğu ve olayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Küçük çocuğu 112 Acil servis ekiplerinin koruma altına aldığı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırdıkları belirtildi. Olayın ardından kaçan katil zanlısı İsmail Kınçak ise kıskıvrak yakalandı.