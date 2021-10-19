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Giriş Tarihi: 19.10.2021 21:22

Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Otobüs TIR'a arkadan çarptı: 11 yaralı

İHA
Afyonkarahisar’da korkunç kaza! Otobüs TIR’a arkadan çarptı: 11 yaralı

Afyonkarahisar'da otobüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden gelen kaza haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Afyonkarahisar-Antalya karayolu çıkışındaki kazada, içerisinde 13 kişinin bulunduğu otobüs tıra arkadan çarptı.

11 KİŞİ YARALANDI

Çarpma sonrasında otobüste bulunan 11 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Öte yandan kazaya karışan otobüsün İstanbul'dan Antalya'nın Alanya ilçesine giden bir tur otobüsü olduğu öğrenildi.

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Afyonkarahisar'da korkunç kaza! Otobüs TIR'a arkadan çarptı: 11 yaralı
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