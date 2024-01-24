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Giriş Tarihi: 24.1.2024 20:39

Afyonkarahisar'da kuzen cinayeti

Afyonkarahisar'da kuzenler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İki kuzen arasındaki kavga ölümle sonuçlandı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahisar’da kuzen cinayeti

Olay, Afyonkarahisar'ın Ataköy Mahallesinde meydana geldi. İki kuzen A.S. ve 28 yaşındaki R.S. arasında henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın şiddetlenmesiyle A.S., yanında taşıdığı bıçağı çekerek kuzeni R.S.'yi bacağından yaraladı ve hızla olay yerinden uzaklaştı.

Yaralı genç, çevredeki vatandaşların durumu hemen sağlık ekiplerine bildirmesiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak R.S., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, olaydan sonra firar eden A.S.'yi başlattığı operasyonla kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Afyonkarahisar'da kuzen cinayeti
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