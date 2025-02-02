Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da minibüsçülerin silahlı ve bıçaklı kavgası kanlı bitti
Giriş Tarihi: 2.2.2025 16:55 Son Güncelleme: 2.2.2025 17:04

Afyonkarahisar’da minibüsçülerin silahlı ve bıçaklı kavgası kanlı bitti

Afyonkarahisar’da minibüsçüler arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu önünde meydana gelen olayda taraflar birbirlerine bıçak ve pompalı tüfeklerle saldırdı. Olay sonucunda birden fazla kişi yaralanırken, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahisar’da minibüsçülerin silahlı ve bıçaklı kavgası kanlı bitti

Afyonkarahisar'da minibüsçüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte taraflardan bazıları bıçak ve pompalı tüfekle saldırdı. Silah seslerinin yankılandığı olayda çevredeki vatandaşlar panikle kaçışırken, bölgedeki esnaflar ise dükkanlarına sığındı. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, yaralıların durumunun ağır olduğunu belirtti.

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak çok sayıda boş kovan ve delil topladı. Kavgaya karışan kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve olayın tüm detaylarının aydınlatılması için soruşturma başlatıldı. Afyonkarahisar'daki minibüsçüler arasında yaşanan bu kanlı kavga, bölgede büyük paniğe neden olurken, yetkililer benzer olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

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Afyonkarahisar’da minibüsçülerin silahlı ve bıçaklı kavgası kanlı bitti
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