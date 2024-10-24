Afyonkarahisar’da öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü sayısı 4’e yükseldi!

Şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü ile Durmuş Tanrıkulu, Rasime Tanrıkulu, Yadigar Çimen ve Emine Çimen ağır yaralandı. Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Çimen, Durmuş Tanrıkulu, Rasime Tanrıkulu ve Yadigar Çimen yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.