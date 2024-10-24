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Giriş Tarihi: 24.10.2024 11:27

Afyonkarahisar’da öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü sayısı 4’e yükseldi!

Afyonkarahisar'da öğrenci almaya giden servis aracının otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi. Ayrıca hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu. İşte detaylar…

İHA
Afyonkarahisar’da öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü sayısı 4’e yükseldi!

Kaza, sabah erken saatlerde Afyonkarahisar'da meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, B.D., idaresindeki okul servis aracı öğrenci almaya giderken henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Mustafa Çimen'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Şarampole yuvarlanan otomobildeki sürücü ile Durmuş Tanrıkulu, Rasime Tanrıkulu, Yadigar Çimen ve Emine Çimen ağır yaralandı. Ambulanslarla, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Mustafa Çimen, Durmuş Tanrıkulu, Rasime Tanrıkulu ve Yadigar Çimen yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Emine Çimen'in ise tedavisinin devam ettiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Afyonkarahisar’da öğrenci servisi kaza yaptı: Ölü sayısı 4’e yükseldi!
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