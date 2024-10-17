Afyonkarahisar’da otobüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı!

İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde müdahale edilen yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü. Kazada yaralanan muavin İ.G., tedaviye alındığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. N.Ü. ve R.Ç. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınırken, diğer 17 yaralı ise ayakta tedavi edildi. Kaza sonrası otobüs çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...