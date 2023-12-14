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Giriş Tarihi: 14.12.2023 14:47

Afyonkarahisar'da silahlı kavga! İfadesinde her şeyi anlattı: Ölümle tehdit etmişler!

Afyonkarahisar'da aralarında husumet bulunan E.K. ile A.A. ile kahvehanede karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Kavgada üzerine 5 el ateş açılan E.K. iki bacağından vurulurken, A.A. ise olay yerinden kaçtı! Gözaltına alınan A.A., her şeyi ifadesinde anlattı: Önümü kestiler...

İHA
Afyonkarahisar’da silahlı kavga! İfadesinde her şeyi anlattı: Ölümle tehdit etmişler!

Olay, dün öğle saatlerinde Afyonkarahisar'da Fakıpaşa Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan E.K. ile A.A. ile kahvehanede karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma yerini kavgaya bıraktı. Kavgada üzerine 5 el ateş açılan E.K. iki bacağından vurulurken, A.A. ise olay yerinden kaçtı. Kahvehanedekiler yaralının kan kaybetmemesi için müdahalede bulundu. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI
Olay sonrası kaçan A.A., saldırıda kullandığı silahla birlikte polis tarafından Yarenler mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs ifadesinde olayı doğrulayarak, yaralı şahsın husumetten dolayı zaman zaman akrabaları ile birlikte kendisini sıkıştırdığını ve takip ettiği olaydan 1 gün öncede Fakıpaşa mahallesinde aracının önünü kestiklerini öne sürdü. A.A., bu sebeple olay yerinde yaralı şahıs ile karşılaştıklarında kendisine ait bulundurma ruhsatlı tabanca ile olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Şahıs ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Afyonkarahisar'da silahlı kavga! İfadesinde her şeyi anlattı: Ölümle tehdit etmişler!
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