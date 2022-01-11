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Giriş Tarihi: 11.1.2022 12:56 Son Güncelleme: 11.1.2022 12:58

Afyonkarahisar’da TEKONOFEST heyecanı

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Afyonkarahisar’da TEKONOFEST heyecanı

TEKNOFEST 2022’nin İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışmaları, ağustos ayında Afyonkarahisar’da yapılacak.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Teknofest 2022'nin İHA yarışmalarının ağustos ayı içerisinde Afyonkarahisar'da yapılacağını söyledi.

Vali Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek ile birlikte, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği programda il protokolü ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Sırasıyla Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye gelen Vali Gökmen Çiçek, kentteki birlikteliğin önemine dikkat çekti.

"BASIN FİKRİ TAKİP YAPIYOR"

Afyonkarahisar'da güçlü bir basın olduğunu belirten Vali Çiçek, "Basını güçlü olan illerde yönetim daha çok takip edilir, daha çok çalışmanız, üretmeniz gerekir. Aradan bir buçuk yıl geçti. Afyonkarahisar basını hala gücünü koruyor. Gerçekten kalemi güçlü, fikri takip yapabilen gazetecilerin olduğu bir ilde vali olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Afyonkarahisar'da şunu görüyorum. İnanılmaz bir fikri takip söz konusu. 'Şöyle demiştiniz ama şöyle oldu' şeklinde soruları çok sık duyuyorum. Kırmadan söylüyorsunuz ama bizler anlıyoruz. Bu anlamda teşekkür ediyorum" dedi.

TEKNOFEST 2022 MÜJDESİ

Afyonkarahisar'ın sürekli gündemde olan bir kent olduğunu vurgulayan Vali Gökmen Çiçek, "Bugün bir müjde daha aldık. TEKNOFEST 2022'nin İHA yarışmaları ağustos ayında Afyonkarahisar'da yapılacak. Zaferin 100. yılında bu etkinlik Afyonkarahisar'a yakışırdı. Bugün hem Çalışan Gazeteciler Günü hem de İdareciler Günü. Bu durum aslında bizlerin ne kadar iç içe ve birlikte çalıştığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Afyon Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen "Yerel Medya mensupları Eğitim Semineri"nde katılanlara plaketleri verildi.

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Afyonkarahisar’da TEKONOFEST heyecanı
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