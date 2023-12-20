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Giriş Tarihi: 20.12.2023

Afyonkarahisar’da vahşet: 3’ü kadın 4 kişi öldürüldü

AA
Afyonkarahisar'da 3'ü kadın 4 kişi bir evde silahla vurularak öldürüldü. Merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler 3'ü kadın 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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Afyonkarahisar’da vahşet: 3’ü kadın 4 kişi öldürüldü
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