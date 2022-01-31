Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi, 6 kişi yaralandı

Olay, Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesi Afyonkarahisar- Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Murat Konaç (29) idaresindeki 31 ARD 05 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu Güney beldesi Çalışlar mevkisinde devrildi. Kazada otobüste bulunan Aslı Karul (22), İsmail Baran (32), Sabahat Kurt (57), Suriye uyruklu Nede (24) ve Muhammet Kasım (24) ile Beşir Menefihi (23) yaralandı.