Afyonkarahisar’da iki aile arasında katliam gibi kavga: Hayatını kaybedenler toprağa verildi



Burada taraflar arasında çocuk görme meselesi ve geçmişte alınan borç paraya karşılık verilen senedin icraya konulması meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Cinnet getiren Kınçak, belindeki tabancayı çıkarak otomobilin kapılarını açıp kurşun yağdırdı. Olayda, aracın içerisinde bulunan Hatice ve Mevlüt Mercan, Hanife ve Şefika Mutlu ile Yusuf Mercan vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ancak eski damat Yusuf Mercan'ın babası Mevlüt ile annesi Şefika, kız kardeşi Hatice Mercan ve anneannesi Hanife Mutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Mercan'ın ise durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.