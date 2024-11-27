Afyonkarahisar’daki restoran yangınıyla ilgili firmadan açıklama

21 Kasım 2024 tarihinde saat 18.19'da meydana gelen ve yaklaşık 4 saat süren yangın hakkında açıklamada bulunan firma, olayın başlangıcından itibaren tüm tahliye prosedürlerinin eksiksiz bir şekilde uygulandığını belirtti. Açıklamada, yangına müdahale sırasında çalışanlardan Hanım Çakır'ın hayatını kaybetmesinin büyük bir üzüntüye sebep olduğu ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İLK MÜDAHALE VE TAHLİYE PROSEDÜRLERİ EKSİKSİZ UYGULANDI"

"Yerel ve ulusal basında yer alan haberlerde geçtiği gibi, Ciğerci Ahmet Afyonkarahisar Şubesi'nde 21 Kasım 2024 tarihinde saat 18.19'da başlayan ve kısa sürede tüm işletmeyi saran yangın, yaklaşık 4 saat süren bir mücadele sonucunda kontrol altına alınmıştır. Olayın başlangıcından itibaren personelimiz ve yöneticilerimiz tarafından tahliye prosedürleri eksiksiz şekilde uygulanmış, tüm misafirlerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın güvenli bir şekilde tahliyesi sağlanmıştır."

ELİM KAYBIMIZ İÇİN DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ

Yangın sırasında çalışanlardan Hanım Çakır'ın hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını belirten firma, "Müteveffa çalışma arkadaşımız Hanım Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Yaşanan bu elim olay nedeniyle büyük bir üzüntü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Bu zor süreçte ailesinin yanında olacağımızı ve her türlü desteği vereceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" açıklamasında bulundu.

YANGIN SONRASI SORUMLU KİŞİ TUTUKLANDI

Yangının ardından Afyonkarahisar Şubesi'nin sorumlusu S.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.