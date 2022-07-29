Afyonkarahisar’daki vahşette flaş! Şüpheli teslim oldu





DEHŞET SAÇTI: KENDİ EŞİ İLE KOMŞUSUNU DA VURDU



Aracına binerek olay yerinden kaçan Süleyman K., daha sonra 20 kilometre uzaklıktaki Işıklar beldesine gitti. Süleyman K., burada kendilerine ait olan köfteci dükkanında eşi Zübeyde K. ve kendisine engel olmak isteyen market işleten komşusu Balı B.'yi de aynı tabancayla vurarak yaraladı. Ağır yaralanan Zübeyde K. ile Balı B. çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.