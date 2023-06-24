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Giriş Tarihi: 24.6.2023 17:38

Afyonkarahisar'dan 24 saatte 135 bin araç geçti

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu oluştu. Antalya, İzmir, Konya gibi illere gitmek için Afyonkarahisar'dan geçen araç sayısı 24 saatte 135 bin oldu.

DHA
Afyonkarahisar’dan 24 saatte 135 bin araç geçti

Türkiye'nin birçok ilini birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da bayram tatili için yola çıkanlar trafik yoğunluğu oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri trafikte aksama olmaması için çalışma yaptı. Yapılan ölçümlere göre Afyonkarahisar'dan son 24 saatte 135 bin civarında araç geçti. Kentte İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri bayram tatili süresince görev yapacak. 9 günlük bayram tatilinde Afyonkarahisar'da 52 ekip ve 103 personel görev alacak.

'TRAFİK ÇOK YOĞUN'
Ankara'dan Aydın'ın Didim ilçesine giden araçtaki Aydın Özdemir, "Trafik bayağı yoğun. Geç saatte de olsa Didim'e gitmeyi umut ediyoruz. Afyonkarahisar'ın çevreyolunu 1 saatte geçtik. Ankara çıkışında da trafik vardı. Ankara'da Temelli'den sonra trafik yoğunluğu var" dedi.
Gaziantep'ten İzmir'e tatile giden Ömer Öztürk de "Şu çileye bak. 3 saattir bekliyorum" diyerek tepki gösterdi.

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Afyonkarahisar'dan 24 saatte 135 bin araç geçti
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