Afyonkarahisar’ı tüm Türkiye’ye tanıtacağız

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt beraberindeki partililerle birlikte, Atatürkçü Düşünce Derneği, İşsizler Derneği, Küçük Dokunuşlar Yardımlaşma Derneği, Mareşal Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarlığını ziyaret ederken, Ataköy Kavşağı ile Müze arasında da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

EMEKLİLERE HOBİ BAHÇESİ İMKANI TANINACAK

Gece gündüz demeden seçim çalışmalarını sürdürerek, Afyonkarahisar'ı karış karış gezen Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, "Şehrin en yakın mesire alanı olan Hıdırlık yeniden ihya edilecek, geçmişte olduğu gibi şehir merkezinde yaşayan hemşehrilerimizin en kolay ulaşabileceği temiz, nezih ve güzel bir mesire yeri haline getirilmesi sağlanacak. Şahitler Kayalığı olarak bilenen alanda 27 bin metrekare genişliğinde rekreasyon alanı ve mesire yeri düzenlemesi yapılarak şehrin kuzey bölgesine hizmet verecektir. Afyonkarahisar'ın dört bir tarafında hobi bahçeleri inşa edilecek. İsteyen her emekliye hobi bahçelerinden yararlanma imkânı tanınacak. Hobi Bahçelerinin dağıtım ve kullanımında adalet sağlanacak" ifadelerini kullandı.

TANITIM EKSİKLİKLERİ GİDERİLECEK

Turizm, tarih, kültür alanındaki planlamalarından söz eden Başkan Adayı Küçükkurt, şöyle konuştu: "Frig Vadisi bölgesinde oluşmaya başlayan turizm potansiyeli desteklenecek. At biniciliği, kampçılık, bisiklet turları, foto safari programları ile bölge cazibe merkezi haline getirilecek. Türk Tarih Kurumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Şuhut ve Kocatepe Belediyeleri ile işbirliği içerisinde Büyük Zafer'in hatırasını yaşatan Müze ve Panaroma çalışmaları yapılacak. Türk Tarihçiliğinin önemli isimleri ile gençlerimizin buluşmaları organize edilecek" dedi.

TURİZMİNDE ÖNEMLİ BİR PAYA SAHİP OLACAK

"Kocatepe Buluşmaları ile Cumhuriyet Ruhu, Cumhuriyetin kazanıldığı topraklarda yükselecek" diyen Başkan Adayı Küçükkurt, "Beşincisi düzenlenen Afyon Gastronomi Festivali, beş yılda maalesef yöresel tadım standı olmaktan öteye geçemedi. Bu festival uluslararası bir kimliğe kavuşturulacak, Afyonkarahisar gastronomi turizminde önemli bir paya sahip olacak. Festival tarihleri Afyonkarahisar'dan milyonlarca kişinin geçiş yaptığı tarihlere alınarak, lezzetlerimiz Afyonlulara değil, tüm Türkiye'ye tanıtılacak. Afyonkarahisar'a gelen ziyaretçilere uygun gezi güzergahlarını göstermek amacıyla, tur güzergahları belirlenecek. TÜRSAB onaylı rehberler mihmandarlığında kısa, orta ve uzun mesafeli turlar, gastronomi, tarih, kültür içerikli ayrı tur güzergâhları oluşturulacak. Şehrin belli bölgelerinde tabela, internet, basılı ürünler aracılığıyla ziyaretçiler bilgilendirilip, tercih ettikleri tura göre yönlendirilecekler. Yönlendirme levhaları doğru bilgilendirir hale getirilecek."