Afyonlu güreşçi Fatma Yılmaz finale yükseldi

Yarı finalde Bağımsız Sporcu Belarus Alina Mazharouskaya'yı 13-2 teknik üstünlükle mağlup eden Yılmaz, büyük bir başarıya imza attı. Afyonkarahisar'dan yükselen bu genç yetenek, başarısıyla hem şehrini hem de ülkesini gururlandırdı. Yarı final mücadelesinde baştan sona üstün bir performans sergileyen Fatma Yılmaz, rakibi Mazharouskaya'yı neredeyse her pozisyonda zor durumda bırakarak maçın kontrolünü elinde tuttu. Teknik üstünlüğüyle öne çıkan Yılmaz, aldığı puanlarla final yolunda emin adımlarla ilerledi.

BÜYÜK GURUR KAYNAĞI

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Fatma Yılmaz'ın bu büyük başarısını kutlayarak, "Fatma Yılmaz'ın elde ettiği başarı hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Kendisi, azmi ve disipliniyle genç sporcularımıza örnek teşkil etmektedir. Onun bu başarısında emeği geçen antrenörü Yakup Yağcı'yı da ayrıca tebrik ediyorum. Finalde de aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum" dedi. Antrenör Yakup Yağcı ise, Fatma Yılmaz'ın performansından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Fatma, çalışmalarının karşılığını alarak finale yükseldi. Disiplini, çalışkanlığı ve hırsıyla bunu fazlasıyla hak ediyor. Onunla gurur duyuyorum ve finalde de en iyi şekilde mücadele edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ BAŞARILAR KAZANDI

Fatma Yılmaz'ın güreşe olan ilgisi, çocuk yaşlarda başladı. Taşoluk Belediye Spor Kulübü'nde antrenmanlara başladığında gösterdiği yetenek ve azim, kısa sürede dikkat çekti. Antrenörünün yönlendirmesi ve ailesinin desteğiyle bu sporda hızla ilerleyen Yılmaz, katıldığı birçok turnuvada önemli başarılar elde etti. U17 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale kadar yükselmesi, bu azim ve çalışkanlığın bir sonucu olarak görülüyor. Yılmaz, finalde karşılaşacağı rakibine karşı da hazırlıklarını sürdürüyor. Kazanma hırsıyla dolu genç sporcu, "Bu noktaya gelmek için çok çalıştım ve emeğimin karşılığını aldım. Finalde de en iyi performansımı sergileyerek ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" dedi.