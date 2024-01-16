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Giriş Tarihi: 16.1.2024 12:28 Son Güncelleme: 16.1.2024 12:47

Afyonlu hayırseverlerden deprem bölgesine okul yaptırılıyor

6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak ve bölgeyi hızla ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışmalar devam ediyor. Deprem sonrası Hatay’ın Kırıkhan ve İskenderun ilçelerine görevlendirilen Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, deprem bölgesiyle iletişimini sürdürüyor.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyonlu hayırseverlerden deprem bölgesine okul yaptırılıyor

Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 18 ili etkileyen depremlerle sarsıldı. Deprem sonrasında iki aya yakın süreyle bölgede koordinatör vali olarak görev yapan Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'daki görevine dönmesinden sonraki dönemde de depremzedelerle olan iletişimini ve bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin takibini sürdürdü. Afyonkarahisar halkının ve hayırsever iş insanlarının desteğiyle, bir yıla yaklaşan süreçte bölgeye destekler kesilmedi.

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Hasarlı olduğu için kullanılamayan Denizciler Çamlık İlkokulu, depremlerin hemen ardından Afyonkarahisar Valiliği tarafından başlatılan bağış kampanyasına Afyonkarahisarlı vatandaşların verdiği destekler ile 2 katlı ve 12 derslikli olarak yeniden inşa ediliyor. Çalışmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bina deprem yönetmeliğine uygun olacak şekilde ihale edildi. Hatay Valiliği tarafından 12 Aralık 2023'te inşaat firmasına yer teslimi yapılırken, inşaatın 240 günde tamamlanması planlanıyor. Şu ana dek temel atma işlemini tamamlayan firma yetkilileri okulun ilk katındaki çalışmalarını sürdürüyor. Okul tamamlandığında, Afyonkarahisar Valiliği tarafından belirlenecek olan ismi ile İskenderun'daki öğrencilere hizmet verecek.

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Afyonlu hayırseverlerden deprem bölgesine okul yaptırılıyor
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