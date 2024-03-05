Afyonlu yaralı askerlere ziyaret

Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Numan Yöner, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tolga Yağan, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Malul Gazi İsmail Kumartaşlı, Irak'ın Kuzeyinde, Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde, 17 Şubat 2024 tarihinde, BTÖ Mensubu Teröristlerin saldırısı sonucu yaralan ve tedavilerine devam edilen Şuhut İlçesi, Zafer Mahallesi nüfusuna kayıtlı yaralı asker P. Uzm. Çvş. Mustafa Özpınar ile aynı saldırıda yaralanan Şuhut Merkez nüfusuna kayıtlı P.Söz. Er Berkan Kalaycı'yı evlerinde ziyaret etti.

Garnizon Komutanı ve diğer yetkililer, yaralı askerlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar dilediler.