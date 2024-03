Afyon’un ihtiyaç duyduğu mantıklı değişim Sezer Küçükkurt

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) hafta sonu mehteran eşliğinde düzenlenen görkemli bir törenle açıldı. Açılışa; MHP MYK Üyesi Mehmet Taytak, Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt eşi Esra Küçükkurt, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Doğan Şimşek, KAÇEP İl Temsilcisi Av. Nesrin Çelikbilek, Merkez İlçe Başkanı İbrahim Danaoğlu, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları İl Başkanı Oğuz Kağan Diler, ocak üyesi gençler, Belediye Başkan Adayları, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis Üye adayları, Türkiye Kamu-Sen ve bağlı olan sendikalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. MHP İl Başkanı Ahmet Kahveci, kayınbiraderinin cenazesi nedeniyle programa katılamadı. Katılımcılara lokma ikram edilen açılış kurdelesi dualarla kesildi.

ÜÇ HİLALLİ BAYRAĞI KARAHİSAR KALESİNDEN DALGALANDIRACAĞIZ

Programın açış konuşmasını MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Doğan Şimşek, yaptı. Yerel seçime yaklaşık 20 gün kaldığını belirten Şimşek, "Biliyoruz ki herkes elinden geleni yapıyor. Ama Allah'ın izniyle daha fazlasını yapacağız. Biz MHP olarak zafere koşuyoruz. Allah'ın izniyle üç hilalli bayrağı Karahisar Kalesi'nden dalgalandıracağız" dedi.

MANTIKLI DEĞİŞİM TEZİMİZİN KARŞILIĞINI SAHADA GÖRÜYORUZ

MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt, MHP'nin Başkan adayı olmaktan duyduğu onur ve gururu ifade ederek sözlerine başladı. MHP'nin her kademesinde görev alanların şanlı ve özel sıfatı taşımaktan, MHP'li olmaktan büyük bir onur ve mutluluk taşıdığını dile getiren Küçükkurt, "Bende Afyonkarahisar merkezde MHP Afyonkarahisar Belediye Başkanı adayı olarak bu gururu büyük bir onurla ve sizlerin bize ilettiği gururla taşımaktayım. Yaklaşık 55 gündür Afyonkarahisar'ın hemen her köşesinde pazar yerinde, sanayı çarşısında, caddelerinde, sokaklarında tüm teşkilat üyelerimizle birlikte 3 hilalli bayrağı Afyonkarahisar'da gururla dalgalandırabilmek amacıyla cansiperine çalışmaktayız. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarımız gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor. Bu emek ve çaba karşılığında Afyonkarahisar'lı hemşehrilerimizin bizlere, MHP'nin her bir ferdine, Ülkücü davaya gönül vermişlerine gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı, gösterdikleri teveccühten dolayı bu vesileyle bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Karşılaşmış olduğumuz manzara Afyonkarahisar'da başından beri savunduğumuz mantıklı değişim gerçeğinin 1 Nisan sabahı itibariyle gerçek olacağının göstergesidir. Bizler sahada, alanda, caddede, pazarda olan arkadaşlarınız olarak buna sonuna kadar inanmış bu yöndeki Bu yönde bize düşen görevlerimizi layıkıyla yerine getirmekte çalışmaktayız. Bugünden itibaren MHP'nin tüm fertleri olarak daha fazla çalışarak üzerimize düşen görevleri daha fazla yerine getirerek 1 Nisan sabahı bu kutlu yürüyüşü zaferle taçlandıracağız. Göstermiş olduğunuz destek ve teveccühten dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

AFYON'DA YİĞİT KARDEŞİMİZ SEZER KÜÇÜKKURT'U TERCİH ETTİK

Açılış konserinin son konuşmasını MHP MYK Üyesi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, yaptı. SKM açılış törenini düğün öncesi kına yakma merasimine benzeten Milletvekili Taytak, "Bugün SKM açılış törenimizle bir nevi kınamızı yakıyoruz. Allah izin verirse 31 Mart'taki seçimle hep birlikte düğünümüzü yapacağız. Tabi kına yiğide de yakılır, vatana can vereceklere de yakılır. Şehide ve kurbana da kına yakılır. Biz bu vatana kurban olmak için yola çıkmışız. İnşallah hep birlikte başaracağız. MHP 31 Mart seçimlerine hazırlık ve çalışmaya her siyasi partiden çok daha önce başladı. Partimizin Lideri Devlet Bahçeli beyefendinin talimatıyla müracaatlar yapılmış ve herkesten önce de Seçim Kuruluna bildirilip, Afyonkarahisar'da 60 Belediyemize, 42 belde, 17 ilçe, biri merkez olmak üzere velhasıl şehrimizin her yerinde MHP seçime hazır bir şekilde çalışmaya herkesten önce başladı. Açılışını yapacağımız SKM'yi de aylar öncesinde tuttuk. Sayın Genel Başkanımızın aday tespitinden sonra Afyonkarahisar'da yiğit kardeşimiz, arkadaşımız, dürüst, samimi ve kalbi sadece Afyonkarahisar için atan Sezer Küçükkurt beyle diğer ilçelerimizde de kıymetli ilçe başkanlarımız ve onların tercihleri noktasında Belediye Başkan adaylarımızı tespit ettik. Yine ilçelerimizin çalışmasıyla 42 belde de bu memlekette namusuyla, şerefiyle, haysiyetiyle beytül mala dokunmadan gece ve gündüz ne yapacağını düşünen ve bu konuda çalışan kardeşlerimizle yola çıktık. Allah hepsine adaylıklarını hayırlı uğurlu etsin." şeklinde konuştu.

MHP'Lİ BELEDİYELERİN YAPTIKLARI YAPACAKLARININ GARANTİSİDİR

"2019 Yılı Mahalli İdareler Genel Seçimi sonucu 15 beldemiz de 2 ilçemizde MHP'nin üç hilalli bayrakları dalgalanıyor" diyen Milletvekili Taytak, "Oralarda yaptıklarımız buralarda yapacaklarımızın teminatıdır. Kardeşlerimizin hepsi projeleriyle, istekleriyle, arzularıyla o beldede, o ilçede ne yapmak istemişlerse seçim meydanında hangi sözleri vermişse Allah nasip etti çok kısa bir zamanda hepsini teker teker yerine getirdik. O arkadaşlarımızın ortak koydukları performansla Afyonkarahisar'da MHP'nin tüm belediyeleri örnek belediye seçilmiştir. Bu noktada emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanlarımız uyumadı, il teşkilatımızı uyutmadılar. Bizleri de uyutmadılar. Ama seçim meydanlarda verdiğiniz sözleri teker teker yerine getirdiniz. Şimdi Afyonkarahisar'da Sezer Küçükkurt Bey, ilçelerde ve beldelerde diğer arkadaşlarımız aynı yol üzerinde yürüyecekler ve teker teker meydanlarda söyledikleri her sözleri birlikte yerine getireceğiz. Tüm adaylarımızın arkasındayım hepinizin yanındayım. Hepimiz bizim gururumuzsunuz, şerefimizsiniz, namusumuzsunuz. Bazı beldelerde, bazı ilçelerde bazı şeyler söyleniyor. Yaparsak biz yaparız diyorlar. Yaparsak biz yaparız hem de en iyisini, en güzelini MHP yapar biz yaparız." ifadelerini kullandı.

DAHA DÜN DEVAM ETTİKLERİ YOLDA PARA GETİRECEĞİZ DİYORLAR, O PARA DÜN NİYE GELMEDİ?"

MHP olarak 55 yıldır vatan için çalıştıklarını bu sürede can ve kan verdiklerini, yeri geldiğinde mahcup ve mağdur olduklarını ifade eden Milletvekili Taytak, sözlerini şöyle tamamladı, "Ama herşeye rağmen yenilmedik, yıkılmadık, diz çökmedik. Ne söylediysek onu yerine getirdik. Onun için Afyonkarahisar'da da söylediğimiz gibi biz yaparsak doğrusunu yaparız. Biz diğerleri gibi bakarız demeyiz biz yaparız deriz. Cenab-ı Allah'ta yardım eder yapar geçeriz. Onun için hiçbir siyasi parti MHP ile boy ölçüşemez. Çünkü biz MHP olarak sosyal maliyeti çok yüksek bir sonuçtan geliyoruz"