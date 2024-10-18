Haberler Yaşam Haberleri Afyon’un Venedik’i foseptiğe döndü
Giriş Tarihi: 19.10.2024

Afyon’un Venedik’i foseptiğe döndü

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyon’un Venedik’i foseptiğe döndü
Afyonkarahisar'ın Uydukent Mahallesindeki Akarçay'da kirlilik nedeniyle yaşanan balık ölümleri, çevre sakinleri arasında büyük endişe yarattı. Vatandaşlar duruma acil müdahale edilmesini isteyince harekete geçen yetkililer Akarçay'ın kapaklarının açılarak suyun boşaltılmasına karar verildi. Ancak kapakların açılmasının ardından CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nin herhangi bir temizlik ya da rehabilitasyon çalışması yapmaması, vatandaşların tepkisini çekti. Sadece suyun boşaltılmasının sorunu çözmeyeceğini, kirliliğin kaynağına yönelik etkili önlemler alınması gerektiğini savunan vatandaşlar, "Balıklar gözümüzün önünde ölüyor, ancak yetkililer sadece suyu boşaltmakla yetiniyor. Burada bir temizlik çalışması yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyon’un Venedik’i foseptiğe döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA