Afyon’un Venedik’i foseptiğe döndü

Afyonkarahisar'ın Uydukent Mahallesindeki Akarçay'da kirlilik nedeniyle yaşanan balık ölümleri, çevre sakinleri arasında büyük endişe yarattı. Vatandaşlar duruma acil müdahale edilmesini isteyince harekete geçen yetkililer Akarçay'ın kapaklarının açılarak suyun boşaltılmasına karar verildi. Ancak kapakların açılmasının ardından CHP'li Afyonkarahisar Belediyesi'nin herhangi bir temizlik ya da rehabilitasyon çalışması yapmaması, vatandaşların tepkisini çekti. Sadece suyun boşaltılmasının sorunu çözmeyeceğini, kirliliğin kaynağına yönelik etkili önlemler alınması gerektiğini savunan vatandaşlar, "Balıklar gözümüzün önünde ölüyor, ancak yetkililer sadece suyu boşaltmakla yetiniyor. Burada bir temizlik çalışması yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.