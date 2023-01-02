Ayağına dolaşan balıkçı ağı sonu oldu

Balıkçı Markal, olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz içinde teknesine 10 metre mesafede ayağı ağa takılmış halde cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından denizden alınan Markal'ın cansız bedeni, Akçaabat limanına getirildi.

Markal'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.