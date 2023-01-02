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Giriş Tarihi: 2.1.2023 09:26 Son Güncelleme: 2.1.2023 09:48

Ayağına dolaşan balıkçı ağı sonu oldu

Trabzon’da balık avı için teknesiyle denize çıkan balıkçı Şevki Markal (48) attığı ağın ayağına dolaşması sonucu düştüğü denizde boğularak hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Ayağına dolaşan balıkçı ağı sonu oldu

Trabzon'da balıkçılık yapan Şevki Markal (48) avlanmak için kendi teknesiyle dün akşam saatlerinde Akçaabat limanından denize açıldı. Markal açıkta teknesinin motorunu durdurarak ağ atmaya başladı.

O sırada attığı ağ bacağına takılan Markal denize düştü. Ağdan kurtulamayan balıkçı Markal, boğularak hayatını kaybetti.

Arkadaşları balıktan dönmeyen Markal'ı telefonla arayıp, ulaşamayınca, tekneleriyle denize açıldı. Markal'ın teknesini boş gören arkadaşları Sahil Güvenliğe haber verdi.

Balıkçı Markal, olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz içinde teknesine 10 metre mesafede ayağı ağa takılmış halde cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından denizden alınan Markal'ın cansız bedeni, Akçaabat limanına getirildi.

Markal'ın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Ayağına dolaşan balıkçı ağı sonu oldu
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