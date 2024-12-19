Ağabey ve kardeş cam balkon yapma yalanıyla dolandırdı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde meydana gelen 'cam balkon' yalanıyla dolandırıcılık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları incelemede şüphelilerin sosyal medya hesaplarından 'uygun fiyatına ve taksitle cam balkon yapılır' ilanı vererek mağdurlarla görüştükleri, güven kazandıktan sonra vatandaşların kart bilgilerini alarak mail order (kredi kartı kullanarak POS cihazıyla ödeme alınamadığı durumlarda başvurulan bir ödeme) yöntemi ile ödemeyi aldıkları belirlendi. Mağdurlar verilen süre içerisinde cam balkonlarının yapılmaması üzerine yeniden şüphelilerle irtibata geçtikleri ancak şüphelilerin, 'hastayım, cenazemiz var, deprem bölgesinde çalışıyoruz' gibi sözlerle mağdurları oyalandıkları tespit edildi. Şüphelilerin buda yetmezmiş gibi kendilerinin zor durumda olduklarını belirterek mağdurlardan borç para istedikleri mağdurların da buna inanıp para gönderdiği belirlendi. 5 kişi dolandırıldıklarını belirterek müracaatta bulundu.

'DOLANDIRMADIM KORKMA, PARAYI AİLEMLE YEDİM'

Polis, kimliklerini belirlediği Saffet ve kardeşi Rıdvan Yıldız'ı gözaltına aldı. Yıldız kardeşlerin bir mağdurun kendilerine 'Dolandırmak için benimi buldum?' sitemine, 'Yok abi o parayı ben ailemle yedim, dolandırmadım korkma' diyerek cevap vermesi pes dedirtti. Ağabey ve kardeşinin daha öncede aynı yöntemle birçok kişiyi dolandırdığı ancak mağdurların zararlarını giderdikleri öğrenildi. Yıldız kardeşler çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.