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Giriş Tarihi: 11.9.2024 12:57 Son Güncelleme: 11.9.2024 13:50

Ağabey ve kardeşi öldüren 2 kişi tutuklandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, geçtiğimiz Cuma akşamı alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, ağabey Hasan Akın ve kardeşi Ahmet Akın silahla vurularak öldürüldü. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 13 kişiden 2’si tutuklandı, 11’i ise serbest bırakıldı.

ABBAS ÇAKAR
Ağabey ve kardeşi öldüren 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde edinilen bilgi ve iddialara göre; Olay, 6 Eylül'de İzmit'in Kozluk Mahallesi'nde, Sekapark'taki bir kafede yaşandı. İddiaya göre, kafenin eski çalışanı Hasan Akın ve ağabeyi Ahmet Akın, işletme sahipleriyle alacak verecek yüzünden tartışmaya girdi. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Hasan ve Ahmet Akın, kurşunların hedefi olarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşi hastaneye kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen ikisi de hayatını kaybetti.

POLİS HAREKETE GEÇTİ: 13 GÖZALTI

Olayın ardından polis, kapsamlı bir soruşturma başlattı. İşletme sahiplerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından şüphelilerden 11'i serbest bırakıldı, işletme sahipleri Furkan G. ve Oğuzhan S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ağabey ve kardeşi öldüren 2 kişi tutuklandı
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