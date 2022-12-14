Ağabeyi ve kardeşi öldürüldü

Adana'nın Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi Bosna Sokak'ta meydana gelen olayda Vahit ile Emrah Kara kardeşler, daha önce bir olaydan dolayı husumetli oldukları 3 kişiyle karşılaştı. İki taraf arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Vahit ile Emrah Kara, pompalı tüfekle vurularak çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara kardeşler kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, cinayetin nedeni araştırılıyor.