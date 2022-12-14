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Giriş Tarihi: 14.12.2022 17:07 Son Güncelleme: 14.12.2022 17:24

Ağabeyi ve kardeşi öldürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde husumetli olduğu iddia edilen kişiler tarafından pompalı tüfekli saldırıya uğrayan Vahit (37) ve Emrah Kara (28) kardeşler öldürüldü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ağabeyi ve kardeşi öldürüldü

Adana'nın Türkeli Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi Bosna Sokak'ta meydana gelen olayda Vahit ile Emrah Kara kardeşler, daha önce bir olaydan dolayı husumetli oldukları 3 kişiyle karşılaştı. İki taraf arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü ve Vahit ile Emrah Kara, pompalı tüfekle vurularak çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara kardeşler kurtarılamadı. Polis olaydan sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, cinayetin nedeni araştırılıyor.

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Ağabeyi ve kardeşi öldürüldü
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