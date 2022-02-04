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Giriş Tarihi: 4.2.2022 12:39 Son Güncelleme: 4.2.2022 13:00

‘Ağabeyimi hırsız zannederek vurdum’

MEHMET AL MEHMET AL
‘Ağabeyimi hırsız zannederek vurdum’

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde ağabeyini av tüfeği ile vurarak öldüren Adem A. yargılandığı mahkemenin 3’üncü duruşmasında “Hırsız zannettim, vurdum” şeklinde savunma yaptı. Salondaki yakınları tepki gösterdi.

Antalya'nın Alanya İlçesi Oba Mahallesi'nde ağabeyi Mehmet A'ı av tüfeği ile vurarak öldüren Adem A, tutuklu olarak yargılandığı davanın 3. duruşmasında; ağabeyini hırsız sanarak vurduğunu ileri sürdü.

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen durumaya cezaevinden SEGBİS vasıtasıyla katılan Adem A. duruşmada verdiği ifadede "Hırsız zannettim, vurdum" şeklinde savunma yapması salondaki yakınları tarafından tepkiyle karşılandı.

Mahkeme heyeti duruşmada sanık ve mağdur avukatların savunmalarını alındıktan sonra duruşmayı tanıkların dinlenmesi için 11 Mart 2022 tarihine erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Geçtiğimiz yıl 16 Ocak'ta saat 22.30 sıralarında Adem A. (36), ağabeyi Mehmet A. (48) ve yeğeni Cüneyt A. ile ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Adem A. av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan ağabey Mehmet A. karın bölgesinden, yeğeni Cüneyt A. ise sol kolundan yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla hastaneye götürülürken Adem A. ise av tüfeğiyle beraber jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mehmet A. doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ağabeyini vuran zanlı Adem A. ise kasten öldürme suçundan tutuklandı.

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‘Ağabeyimi hırsız zannederek vurdum’
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