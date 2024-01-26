Ağabeyinden para istedi vermeyince fabrika deposunu yaktı

Adana'da 2 günce önce sünger üretimi yapan fabrikanın deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alırken polis 'kundaklama' şüphesiyle konuyu araştırdı. Ekipler, yangını fabrika sahibi Halil B.'nin (34) kardeşi Yahya B.'nin (30) çıkardığı tespit edildi. Gözaltına alınan Yahya B., ifadesinde depoyu yaktığını itiraf ederek, "Ağabeyimden para istedim, vermedi. Ona kızgındım ve depoyu yaktım" dedi. Adliyeye sevk edilen Yahya B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DÜĞÜNE GİDECEKTİ
Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde sünger üretimi yapılan fabrikanın deposunda, 24 Ocak günü saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Sünger ve yanıcı maddelerin tutuşmasıyla alevler, kısa sürede depoyu sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, fabrikanın yanındaki evlere sıçramaması için de güvenlik önlemi aldı. Akrabasının düğününe gitmek üzere depodan ayrılan fabrika sahibi İbrahim Halil B., çalışanlarıyla birlikte olay yerine döndü.
KUNDAKLAMA ÇIKTI
Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının kundaklama sonucu çıktığı şüphesi üzerine çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırmada, yangını İbrahim Halil B.'nin kardeşi Yahya B.'nin başlattığı ortaya çıktı. Hırsızlık, uyuşturucu kullanma, kasten yaralama suçlarından 19 kaydının olduğu belirtilen Yahya B., fabrikaya yakın bir sokakta gözaltına alındı.
PARA VERMEYİNCE…
Şüphelinin, ağabeyi ayrıldıktan sonra deponun camını kırıp, içeri tiner dökerek ateşe verdiği belirlendi. Polis merkezine götürülen Yahya B., ifadesinde depoyu yaktığını itiraf ederek, "Ağabeyimden para istedim, vermedi. Ona kızgındım ve depoyu yaktım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yahya B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.