Ağabeyinden para istedi vermeyince fabrika deposunu yaktı

DÜĞÜNE GİDECEKTİ

Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde sünger üretimi yapılan fabrikanın deposunda, 24 Ocak günü saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Sünger ve yanıcı maddelerin tutuşmasıyla alevler, kısa sürede depoyu sardı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, fabrikanın yanındaki evlere sıçramaması için de güvenlik önlemi aldı. Akrabasının düğününe gitmek üzere depodan ayrılan fabrika sahibi İbrahim Halil B., çalışanlarıyla birlikte olay yerine döndü.