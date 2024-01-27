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Giriş Tarihi: 27.1.2024

Ağabeyine kızdı fabrikayı yaktı

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Ağabeyine kızdı fabrikayı yaktı
Adana'da sünger üretimi yapan fabrikanın deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını çevrede bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alırken polis 'kundaklama' şüphesiyle yaptığı araştırmada, yangını fabrika sahibi Halil B.'nin (34) kardeşi Yahya B.'nin (30) çıkardığını tespit etti. Gözaltına alınan Yahya B., ifadesinde depoyu yaktığını itiraf ederek, "Ağabeyimden para istedim, vermedi. Ona kızgındım ve depoyu yaktım" dedi. Hırsızlık, uyuşturucu kullanma, kasten yaralama suçlarından 19 kaydı bulunduğu belirlenen Yahya B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Ağabeyine kızdı fabrikayı yaktı
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