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Giriş Tarihi: 11.9.2022

Ağabeyine küfreden arkadaşını öldürdü

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Ağabeyine küfreden arkadaşını öldürdü
Konya'da 30 yaşındaki Tamer Esenkaya, telefonda ağabeyine küfrettiği gerekçesiyle arkadaşı Abdullah Ersen'i (29) tabanca ile vurarak öldürdü.
Olay önceki gece Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Emir Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Mobilya mağazasında çalışan Tamer Esenkaya, iş arkadaşı Abdullah Ersen ile kamyonette seyrederken ağabeyi Egemen Esenkaya'ya telefonda küfretmesi nedeniyle tartışma yaşadı. Küfür etmemesi konusunda arkadaşını uyaran Esenkaya, daha sonra Abdullah Ersen'i tabanca ile vurup olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olan Abdullah Ersen kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı Tamer Esenkaya cadde üzerinde kaçarken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Esenkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tamer Esenkaya'nın olaydan 1 saat kadar önce de olayın meydana geldiği kamyonetle maddi hasarlı trafik kazasına karışıp olay yerinden kaçtığı belirtildi.

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Ağabeyine küfreden arkadaşını öldürdü
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