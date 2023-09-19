Ağabeyini döverek öldüren kardeşe ağırlaştılmış müebbet talebi

İstanbul Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde 31 Ağustos akşam saatlerinde iki kardeş arasında yaşanan kavga cinayetle sonuçlanmıştı. İddiaya göre kardeşler yaklaşık 1 yıl önce yaşlılık nedeniyle vefat eden annelerinin, iyi bakılmadığı konusunda tartışmaya başlamıştı. Aynı evde yaşayan İrfan ve İlhan Özbakırcı kardeşler, annelerinin ölümüyle ilgili birbirlerini suçlamış tartışma İrfan Özbakırcı (53), beyin ameliyatı olan ağabeyi İlhan Özbakırcı'yı (57) döverek öldürmesiyle son bulmuştu.

ARKADAŞI İHBAR ETTİ

İrfan Özbakırcı, olayı yakın arkadaşı Süleyman S.'e anlatmıştı. Yakın arkadaş, öğrendikleri karşısında şok geçirmiş "irfan isimli şahsın abisini öldürdüğünden şüpheleniyorum, kan içerisinde olduğuna dair birşeyler söyledi" şeklindeki ihbarda bulunmuştu. Cesedin bulunmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli İrfan Özbakırcı'nın 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

AĞABEY HAVASIZLIKTAN ÖLMÜŞ

Tutuklu yargılanan sanık İrfan Özbakırcı'nın davası İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya sanık İrfan Özbakırcı ve avukatı hazır bulundu. Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya eklendiği görüldü. Raporda, İlhan Özbakırcı'nın beden travmasına maruz kalarak vücudunda çok sayıda kot kırığının bulunduğu, ölüm nedeninin ise boyna baskı sonucu havasızlıktan ölüm olduğu yer aldı.

MÜTALAA VERİLDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, mütalaada, sanık İrfan Özbakırcı'nın olay günü ameliyatlı kardeşi olan İlhan Özbakırcı'nın boynuna baskı uygulayarak ölmesine neden olduğu gerekçesiyle 'Kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

BERAATINI TALEP ETTİ

Mütalaaya katılmadığını belirten sanık İrfan Özbakırcı, "Ben kardeşimi boğarak öldürmedim. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Beraatımı talep ediyorum" dedi. Mahkeme, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.