Ağabeyini öldüren Adem Atar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına ölen Mehmet Atar'ın yakınları ve avukatı katıldı. Duruşmaya abisini av tüfeği ile öldüren sanık Adem Atar tutuklu bulunduğu Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Mahkeme heyeti abisini öldüren Adem Atar'dan olayın nasıl gerçekleştiğini anlatmasını istedi. Adem Atar, "O gün ilacımı içmemiştim, hatırlamıyorum. Abimi öldürdüğüm için çok pişmanım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim" diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Alanya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Adem Atar'ın 'Kasten öldürmek' suçunu işlediğine karar vererek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Katil zanlısı Adem Atar'a,ayrıca yeğeni Cüneyt Atar'ı kolundan yaraladığı için 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl, 3 ay hapis cezası verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya'daki olay, 17 Ocak 2021'de saat 22.30 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Adem Atar (36) ağabeyi Mehmet Atar (48) ve yeğeni Cüneyt Atar ile ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Adem Atar, av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan ağabey Mehmet Atar karın bölgesinden, yeğeni Cüneyt Atar ise sol kolundan yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Adem Atar ise av tüfeğiyle birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mehmet Atar doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cüneyt Atar'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ağabeyini vuran zanlı Adem Atar, Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifadesi alındıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlı Adem Atar, 'Yaralama' ve 'Üstsoydan akrabayı kasten öldürmek' suçlarından tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.