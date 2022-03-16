Ağabeyini öldüren zanlı: O gün ilacımı içmemiştim hatırlamıyorum

OLAYIN GEÇMİŞİ

Antalya'nın Alanya İlçesi'ndeki olay, 17 Ocak 2021 saat 22.30 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Adem Atar (36), ağabeyi Mehmet Atar (48) ve yeğeni Cüneyt Atar ile ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Adem Atar, av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan ağabey Mehmet Atar karın bölgesinden, yeğeni Cüneyt Atar ise sol kolundan yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulansla ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Adem Atar ise av tüfeğiyle birlikte jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Mehmet Atar doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Cüneyt Atar'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Ağabeyini vuran zanlı Adem Atar, Merkez İlçe Jandarma Karakol komutanlığında ifadesi alındıktan sonra yoğun güvenlik önlemleri altında Adliye'ye sevk edildi. Nöbetci mahkemeye sevk edilen zanlı Adem Atar Yaralama. Üstsoy'dan Akrabayı Kasten Öldürmek suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.